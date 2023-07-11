桃園市大溪國中7名應屆男畢業生，為慶祝錄取高中，11日前往小烏來宇內溪上游深潭戲水，其中3人卻不幸溺斃，市長張善政聞訊感到心情沉重，指示教育局提供一切協助，並宣布將盤點所有潛在高風險水域，也呼籲民眾夏日戲水務必保持警戒。

張善政晚間在臉書發文指出，今天下午在小烏來風景區宇內橋上游的深潭發生溺水事件，有7名國中畢業生在禁止戲水區域玩水，其中3名學生疑似在深水區不幸溺水。消防局與風管處接獲通報立即前往，動員30名人力全力搜救，但很遺憾，3名學生被尋獲時已無生命跡象，經送醫院搶救後，仍宣告不治。

張善政說，接獲學生溺水消息後，他的心情相當沉重，立即指示教育局前往醫院，與校方共同協助家屬，提供一切必要的幫助。他也為這三位孩子致上最深的哀悼，也希望家屬節哀順變，保重身體。

張善政提到，正值暑假期間，許多人會到野溪戲水，然而所有水域都有風險，請大家戲水時務必要留意自身安全。第一，山區午後容易發生大雨，請隨時留意氣象預報；第二，公告禁止戲水的水域，雖然看似平穩，但是水面下易有暗流與漩渦，相當危險，千萬不可在此從事任何水域活動，包含游泳、戲水、釣魚等。

張善政也表示，市府會再次盤點所有潛在風險較高的水域，除了明確標示外，也會透過各個管道加強安全宣導，請市民朋友夏日戲水務必保持警戒。呼籲在暑假期間，一定要多加留意孩子的行蹤，給予正確的觀念，避免憾事再次發生。