人本來就不完美，但有些人會為了掩飾缺陷，選擇隱藏真實的自己。《搜狐網》分享3個外表看似完美的生肖，但他們其實都有缺點，只是善於隱藏，所以沒有被發現，但人與人相處久了，就會露出破綻。

▎生肖蛇

生肖蛇腦筋動得很快，不過有時心機較重，會為了自身利益，心裡產生許多壞想法，但不一定都是傷天害理的事，有了不好的心思就會心虛，導致做事顯得有些笨拙，但又不想被發現，所以會藏在心裡，總會給人一種不自在的感覺。

▎生肖龍

生肖龍個性倔強，滿腦子都是利益與錢，但與人相處時，他們會把這種心思藏起來，遇到問題還喜歡找一堆藉口，把失敗怪罪在他人身上，一開始接觸時會以為他們很完美，但實際相處後，會發現生肖龍只是善於掩飾自己的缺點。

▎生肖豬

生肖豬喜歡過安逸的生活，但卻有逃避現實的習慣，每當遇到問題時，他們就喜歡裝傻，而且認為每個人的能力都有限，無法完成的任務，不管自己多努力都沒用，所以碰到困境時，他們基本上都不想試著去突破，又怕被別人識破自己能力不足，經常會裝得很努力，讓人誤以為他們很完美。