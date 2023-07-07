Generali集團是全世界最大的保險與資產管理集團之一，據點遍佈全球超過50個國家，擁有6,800萬客戶，2022年保費收入達815億歐元。Generali旗下資產管理公司GIH具備多元化的資產管理服務與商品，透過此次與國泰康利的股權轉換，預期將共同創造高達7,090億美元（約6,500億歐元）的資產管理規模，在國際據點、商品、通路端互補，並強化其在固定收益商品投資，包含公司債、新興市場債、結構型商品，以及不動產投資等多元化商品的能力。

國泰金董事長蔡宏圖表示，銀行、保險、資產管理是國泰事業體的三大支柱，持續創造世界級的夥伴關係，強化各事業體的營運體質和能量，提供更多元化的優質商品與服務，是忠於實現對客戶的承諾。國泰身為亞太地區最具指標性的金融保險集團之一，2011年以來與康利共同發展國際性的資產管理業務，未來雙方將有機會合作開展更多新商機。