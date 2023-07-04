春河劇團近期打造沉浸式劇場《三生三世》，帶觀眾邊吃飯邊看戲，演員就在身邊演戲。（春河劇團提供）

在非典型劇場的餐酒館空間裡演戲，春河劇團近期打造沉浸式劇場《三生三世》，帶觀眾邊吃飯邊看戲，演員就在身邊演戲，沉浸在三聚三散的男女分合故事裡，看戲的觀眾也成為劇中的一部分。

製作人郎祖明表示，當初會與餐酒館店長討論並發想這部作品，其實是觀察到了台北的遠東商圈，每到晚上居然像座鬼城，「台北城早上的熱絡人潮，隨著太陽下山，居然一丁點也不見蹤跡。」因此希望透過劇場吸引人潮。

郎祖明表示，雖然透過幾場演出並不能夠完全令商圈改頭換面，但希望透過小小的努力，試著扭轉這些參與《三生三世》的觀眾們，對於遠東商圈夜晚如此冷清的印象。

《三生三世》故事描述一個靈魂投胎了三世，這三世的輪迴間，皆因在感情中被拋棄，而感到無助與痛苦，因為無人理解，而選擇放棄自我，但在某個因緣巧合之下，三個存在不同時間軸的人，帶著同個靈魂，在此處遇見了彼此。三段不同時空的愛情故事，從一段石橋寓言開始，接著帶出被拋棄的京劇名伶、遇上渣男的上海灘舞女，以及能掌握男女心理的男公關，但在自己的情感課題上，也遇見了關卡。

《三生三世》演出將於7月6日起至26日，在J wow café／Bistro餐廳登場，共演出10場。