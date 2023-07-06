歌壇天后李玟5日過世，享年48歲，消息一出震驚海內外歌迷，由於她生前飽受憂鬱症折磨，律師呂秋遠表示，謝謝李玟曾經帶給他這麼多的音樂與回憶，也對還在跟自己努力賽跑的朋友喊話，撐過那可怕的幾分鐘，有空去看看醫生。

呂秋遠昨天晚（5日）在臉書發文，感謝李玟曾經帶給大家的悲歡離合，辛苦了，這真的很不好過。他說，也請還在跟自己努力賽跑的朋友，撐過那可怕的幾分鐘，有空去看看醫生，「我們會一直都在。」

呂秋遠表示，人死後留下給這個世界的東西，不是自己拿到什麼，而是留給了別人什麼，謝謝李玟帶給他這麼多的音樂與回憶。

貼文PO出後，引起網友共鳴，紛紛留言：「請大家自覺撐不住時一定要尋求幫助，我們想終結的是痛苦、不是生命」、「只有經歷過那那種可怕的人，才會知道要有多大的意志力才能戰勝那魔鬼試探的聲音」、「沒有人是局外人，對周圍的朋友多關心一些，也許很多遺憾就會消失」，還有一名曾有憂鬱症的網友表示，當覺得自己不太對勁時，一定要去看醫生，不要害怕，若親朋好友有類似症狀，希望大家多關心、少責備，「關心不是情緒勒索、不是揭開傷疤，是陪伴」。

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