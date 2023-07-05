蔡英文總統昨出席工商協進會會員大會時表示，鼓勵外國學生來台唸書就業，4年提供萬名獎學金。對此，教育部長潘文忠今說，從113學年開始，將透過新型態的產學專班「2＋2雙聯學制」及「學士後2年專班」，4年擴大招收1萬個國際學生，並和企業一起進行育才、留才的規畫。

潘文忠表示，蔡英文總統聽到產業發展的人才需求，因此透過《產業創新條例》，支持許多大學設置半導體產業研究院，以培育高階人才。目前有台大、成大、陽明交大、清大、中山及北科大等6所大學，設有半導體研究學院。

台灣產業界除了要高階人才，也需要中階技術人力。潘文忠說，國內面臨少子化問題，大學生源下降，而為了台灣產業持續發展，在「產學攜手」計畫及由大學設置半導體學院後，教育部、國發會、經濟部和僑委會，將擴大和企業共同合作，以推動招生、留才措施。

潘文忠說，從113學年開始，將透過型態的產學專班「2＋2雙聯學制」及「學士後2年專班」，預計4年內擴大招收1萬個國際學生，他們在台灣讀完書後，可以留下來工作。在這項計畫中，企業也要共同參與，譬如挹注獎學金。