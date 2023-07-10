福岡縣添田町庄今天凌晨3時40分（台灣時間2時40分）左右，因大雨沖刷導致土石崩塌。(圖/美聯社)

朝日新聞報導，大雨造成多條河川氾濫。日本國土交通省（相當於交通部）表示，截至上午9時半，福岡縣的筑後川水系的小石原川等河川氾濫。(圖/路透社)

受到梅雨鋒面旺盛影響，日本九州北部為主的地區今天下起記錄性的大雨，災情頻傳，已知至少1人死亡，多人失聯。尤其是福岡縣久留米市至少7人失聯。福岡縣對41萬5000人發出最高層級的疏散令。

日本朝日新聞報導，福岡縣添田町庄今天凌晨3時40分（台灣時間2時40分）左右，因大雨沖刷導致土石崩塌，一名74歲的男性松岡俊孝的住家遭土石流掩埋，松岡與其妻被救出後，妻子死亡。

上午6時20分左右，佐賀縣唐津市濱玉町平原一地發生土石崩塌。該市消防單位表示，有2民宅被土石掩埋，2名男性與1名女性共3人失聯。

日本每日新聞報導，福岡縣久留米市表示，今天該市的田主丸竹野有7棟民宅遭土石流淹沒，18人受困其中。截至下午1時半，有5人獲救，其餘13人當中，6人有回應，但7人下落不明。此外，久留米市田主丸町的田主丸中央病院（醫院）一樓浸水，住院的病患等約50人被疏散到2樓。

朝日新聞報導，大雨造成多條河川氾濫。日本國土交通省（相當於交通部）表示，截至上午9時半，福岡縣的筑後川水系的小石原川等河川氾濫。日本獨立行政法人水資源機構上午9時50分開始將筑後川水系的寺內水壩（位於福岡縣朝倉市）緊急洩洪。

福岡縣內截至上午11時為止，有8市町村總計41萬5000人接獲最嚴重程度的「緊急安全確保」令，獲勸疏散。大分縣中津市也有1萬2509人接獲「緊急安全確保」令，獲勸疏散。

福岡縣教育委員會表示，縣內截至上午10時，已知公立小學、中學義務教育學校共623校（福岡市、北九州市除外）當中，有439所學校臨時停課。縣立的90所高中當中有69所學校臨時停課。福岡市內小學、中學、高中及特殊教育學校共228校也臨時停課。另外，北九州市的學校也陸續決定停課。

大雨也導致交通班次大亂。山陽新幹線（高速鐵路）、九州新幹線的部分區間暫時停駛。此外，在鐵路方面，JR九州公司上午10時左右，決定部分特急列車今天一整天停駛。鹿兒島線的門司港至大牟田站之間的鐵路也暫時停駛。西日本鐵道公司也決定天神大牟田線等鐵道全線暫時停駛。（編輯：陳承功）1120710