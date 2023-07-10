受少子化衝擊，台北基督學院原本要停招停辦，但學校老師堅持要辦下去，卻傳出8月恐發不出薪水。不過台北基督學院教務長車龍淵今天說，目前學校仍有幾千萬資金可以用來營運，8月可正常發給教職員薪水，不會欠薪。

台北基督學院董事會曾在5月發出公開信，受少子化等衝擊，台北基督學院獲教育部立案11年來，產生虧損與現金短絀情形。如果師生無法取得共識並依私校法主動退場，學校將無法繼續營運，8月1日就有可能面臨欠薪、財務惡化與辦學窒礙等困境。

台北基督學院董事會原本112學年就要往停招停辦方向走，但老師不同意，希望可以永續經營。台北基督學院董事會最新公告，日前8位台灣董事全部請辭，並選出黃文鴻長老及郭維城牧師擔任董事，原校長吳忠宏也已請辭獲准，由教務長車龍淵擔任代理校長，交接典禮7月27日舉行。

台北基督學院決定不停辦，但8月發得出薪水嗎？車龍淵說，在不動用5000萬元設校基金下，學校還有好幾千萬元可用，並且會持續招生及募款，不但8月不會欠薪，未來1年也都可以發得出薪水。目前董事會已全面改組，將調整新的營運方向。