南韓近來連日豪雨，在首爾地區和全國各地造成淹水、土石流、房屋倒塌等災情，截至15日上午11時，暴雨已造成至少7人死亡、3人失蹤、7人受傷。然而，此數據未包含慶尚北道醴泉郡、聞慶市的土石流災情，南韓當局預估，傷亡人數恐怕會增加至20人以上。

根據韓聯社、路透社15日報導，連日大雨在南韓各地釀成災情，目前傷亡主要在集中在忠清和慶北中部地區，因土石流導致建築物或道路邊坡坍塌，總計7人不幸遭到掩埋死亡。

폭우 미쳤네 사이렌 울리고 난리남 홍수나는거아냐? pic.twitter.com/PD0YFJxs5X — wayhong (@hwangmincheol3) July 11, 2023

在慶北醴泉郡、聞慶市則傳出有8人遭土石流掩埋。另在釜山、慶北醴泉郡則有3人遭洪水沖走，下落不明，當局估計，未來傷亡人數可能會再攀升。

截至15日上午9時，忠清北道槐山郡大壩每秒進水量達到2700多公噸，超出防洪限制水位，當局已下令6400多名居民緊急疏散。另在全國各地約9000戶用戶停電。

산사태로 인한 무궁화호 탈선인데, 기관차 앞부분에 낙석이 박힌 상태. 기관사는 중상으로 바로 병원으로 이송은 되었다고. https://t.co/hAq3NF1AjB pic.twitter.com/vDNcI2YyEi — 왕수⚗️ (@_qazplm__) July 14, 2023

另外在忠清北道，14日晚間發生火車遭落石砸中出軌，所幸當時車上沒有乘客，列車長受傷送醫。南韓鐵路公司表示，為防範山崩、落石和軌道浸水，所有慢速列車和部分子彈列車已暫時停駛，行駛中的列車可能因減速而導致誤點。南韓國務總理韓德洙則已要求軍方動員救災，務必使傷亡降至最低。