據國科會報告指出，台灣年均溫在過去100年上升約1.6度、且速度不斷增快，少雨年發生次數、暴雨強度與頻率均呈現增加趨勢，為因應氣候變遷，社會需要「調適」，今天召開國家氣候變遷調適行動計畫北部公聽會，多個機關均提到要用新建工程調適，有學者認為，調適與減緩應同步並行，調適作為不應增加碳排，應以「自然為本」。

環保署與各部會攜手研擬第三期「國家氣候變遷調適行動計畫」草案，針對維生基礎設施、水資源、土地利用、海岸及海洋、能源供給及產業、農業生產及生物多樣性、健康與能力建構等8領域，推出125個行動計畫。

「相較減少排放，調適的重視度低了許多」，立委洪申翰表示，但目前各部會的行動計畫尺度都十分大之外，更往往是把現行的東西拿上來，如果尺度無法有更細緻的規劃，就會與現實有距離，建議環保署應協助各部會進行尺度分析並協助不同部會的問題解決。

銘傳大學都市規劃與防災學系副教授石婉瑜提及，許多部門均提及開發許多軟體及手冊，但有思考到如移工、高齡者等資訊可近性嗎？環境正義基金會專案主任葉于瑄則說，大家都提到能力建構很重要，但各部門應說明要如何執行能力建構。

成大水利及海洋工程學系名譽教授游保杉則呼籲，不要一開始就用工程的方式解決問題，先以非工程解決問題，不行的話再考慮用工程的方式解決；台北大學公共事務學院都市計劃研究所教授廖桂賢則說，所謂的「韌性」不是不斷滿足民眾及產業需求，而是要讓他們知道有缺水及淹水的可能性，「大有為的政府不會增加韌性」，且許多單位都提到要用工程調適，但調適是否可能會造成更多碳排？這也是為何要談自然為本的解方。