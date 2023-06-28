台中市太平區公所為規畫2年後進駐的綠建築廳舍，27日特地到榮獲綠建築榮譽獎的新北市八里區公所參訪，了解相關的綠建築管理經驗；八里區長林俊宏表示，未來將與新北市經發局合作，規畫佈建太陽光電，逐步落實碳中和建築目標，透過與太平區公所交流經驗，使雙方共朝淨零方向邁進。

八里區長林俊宏表示，八里區公所行政中心在市府用心規畫與同仁努力維護下，2021年榮獲內政部頒發「綠建築榮譽獎」，為全台首次獲獎的公所；公所外殼遮陽屋頂覆土，塑造高效能的節能省碳外殼，結合中庭綠化，成為充滿綠意、可自然通風的綠色環境，為符合多項指標的黃金級綠建築。

八里區公所秘書室主任詹惠雯表示，就廳舍空間規畫、節能措施、綠化管理、充電樁設置、停車場管理、公共藝術、檔案庫房等各項軟硬體規畫與後續養護管理，逐一詳盡向台中市太平區公所主任梅美華等人說明，不藏私的分享實際管理困境與解決方案，共同分享寶貴經驗。

八里區公所表示，為實踐2030八里淨零碳示範區與SDGs永續城鄉、氣候行動等目標，區公所已逐步汰換公務汽機車為電動化，增設電動汽車充電樁與太陽能電池交換站等設施，未來將與市府經發局合作規畫佈建太陽光電，提高潔淨能源，逐步落實碳中和建築目標，期望透過與太平區公所交流廳舍綠化推動經驗，共朝淨零方向邁進。