許多人都會在美式賣場好市多購買各種家用物品滿足生活所需。一位女子表示，由於家裡已經備有濾水壺、快煮壺，讓她一直猶豫是否該購入瞬熱式熱水壺，直到近日實際入手B牌瞬熱式開飲機，她才直呼後悔沒早點買，此後早上泡咖啡不用再特地煮熱水，而開飲機的黑色設計也讓她大讚當家飾也很棒，貼文一出引發熱議，不過有前輩笑說，「唯一不好的是小孩要吃泡麵很方便」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，她家裡已經有濾水壺和快煮壺，使用上也還過得去，所以她一直很猶豫要不要買瞬熱式熱水壺；直到最近狠下心入手B牌瞬熱式開飲機，她才驚呼超級後悔沒有早點買，「早上起床終於不用煮熱水泡咖啡的感覺真好～用濾掛式也不怕水濺出來，很有手沖的感覺，黑色的擺在家裡也很喜歡」。

對此，許多網友紛紛回應，「買自己喜歡的東西就是快樂」、「瞬熱式的就是好用，直接自來水就可以用了」、「類電湯匙概念～」、「廚下式RO值得你擁有」、「非常好用，但我喜歡白色，好市多沒有」、「二合一的電器產品，最後下場都是一個故障全部丟掉，分開購買快煮壺和濾水壺比較划算」；有前輩則分享使用經驗，「我也是後悔沒有早買，如果常常需要泡茶、咖啡之類用熱水的，真的好方便，唯一不好的是小孩要吃泡麵很方便」。

根據好市多官網，B牌瞬熱式開飲機消耗功率為1500瓦，功能包括5秒瞬熱、UVC（紫外線）滅菌系統、4段智能溫控、4段水量選擇、童鎖保護、防乾燒保護、清潔提醒、缺水提醒、濾芯更換指示燈，水箱容量約4公升，可過濾2.5公升水量。