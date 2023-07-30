華語歌壇天后王菲曾有一段3年的婚姻，兩人育有一女竇靖童，竇唯是大陸搖滾樂的代表人物，曾為周迅主演電影《李米的猜想》配樂，榮獲第46屆金馬獎最佳原創電影音樂獎，近年竇唯仍在樂壇活躍，會出席在音樂節等場合，近日有網友偶遇竇唯，發現他外貌宛如老人，引發網路熱議。

竇唯今年53歲，近年定居於北京，和其他藝人不同，竇唯幾乎沒有在使用社群平台，近年也很少出現在螢光幕前，有網友拍到許久未露面的竇唯現身上海龍美術館，似乎是特意出席支持朋友，竇唯穿著一雙髒球鞋、灰襯衫與灰褲，頭髮理成光頭，和別人交談時不時點頭致意，看起來十分溫和有禮。許多網友紛紛表示：「高中時候在我爹單位食堂老能見到竇唯，還讓他在我校服上簽字了，下午上地理課 老師走過我旁邊說：誰給你校服畫的亂七八糟的」、「瘦了又和年輕時像了」、「已經這麼慈祥了麼」、「髮型不錯」、「真的是許久沒露面，第一眼，根本看不出是他了」、「變成竇爺爺了」、「為什麼說他是神，估計只有70後才懂」、「他來參加黑衣服任重的畫展，幫任重展覽做音樂」，也有人認為竇唯和作家莫言外型神似「我看成莫言了」。

竇唯年輕時外型帥氣，自帶憂鬱才子的氣質，有粉絲認為竇唯的唱功數一數二，境界非常高，不過後期創作的音樂主要是純音樂，且具有實驗性質，讓網友調侃「成仙」了。