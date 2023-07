9m88日前以長髮女伶之姿現身拍攝宣傳照。(KKLIVE提供)

9m88近日改以長髮女伶之姿示人,宣佈將於9月23、24日在Zepp New Taipei舉辦「我的頭髮長長了 Long Time No See 」演唱會,暌違3年開唱,更推出新歌〈頭髮〉傳達對大家的思念,透過「頭髮長了」作為時間概念延伸,代表這段時間自我的探索成長。

9m88在演唱會海報裡頂著一頭烏黑長髮,相當吸睛,其實拍攝時吃盡苦頭,因為接髮多又重,加上髮夾超多,讓她在拍攝時不敢亂動,往往一個姿勢就得定格5到10分鐘之久,9m88苦笑說:「終於體會到專業模特兒真的不好當。」

過去常以俏麗短髮造型示人的她,去年開始留長髮,也因此更重視護髮、梳髮等保養,理解女生為什麼會想撥頭髮,「可能留頭髮後有了心境的轉變,覺得好像女人味多一些,我自己也會默默地撥起頭髮來」;而近期除了規劃演唱會內容,9m88也持續準備年底即將發行的新專輯。