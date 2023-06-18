屏東市林森路18日發生男女糾紛！一名男子大庭廣眾拉著女子頭髮在街上拖行，女子沿路喊叫，民眾見狀接連打電話報警，警方第一時間趕到現場，雙方都已離開，屏東警方已掌握特定對象，將通知到場說明。

警方表示，民眾報案指出，屏東市林森路段有男女糾紛案件，處理員警到場時未發現該對男女，經查訪附近店家及調閱監視器，確認雙方已各自離去，女子安全無虞，已掌握雙方身分，並通知到派出所說明，以釐清事發原因，並對男子施暴行為依法究辦。