一名機車騎士在行駛時突然逆向超車，在一連超過3車後與對向白色賓士車對撞，當場空中翻了數圈，側躺在路中失去意識，驚悚一幕嚇壞所有路人，賓士駕駛趕緊下車報警；網友怒批、「上一秒還自以為帥氣，誰知下一秒變飲茶飲恨」、「潑猴！不要裝睡了！起來談賠償囉」。

臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」有網友分享影片，畫面中一處道路上有名機車騎士見前方車多，竟直接騎到逆向車道一路行駛，正準備超越3輛轎車時，對向突然駛來一輛白色轎車當場對撞，騎士人車都噴飛，監視器曝光驚悚一幕，只見騎士整個人幾乎在空中翻滾數圈後重重著地。

一名機車騎士在行駛時突然逆向超車，在一連超過3車後與對向白色賓士車對撞，當場空中翻了數圈，側躺在路中失去意識，驚悚一幕嚇壞所有路人。（翻攝自臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」）

影片中騎士相當囂張地一路逆向，遭對向白車當場迎面撞上，機車車身飛到路邊炸飛零件，騎士也摔飛到前方側躺路中，疑似已失去意識，對方駕駛下車後趕緊報警，後方的車輛也全嚇壞停在原處，還有名婦人眼見機車從她面前衝向路邊，騎士也倒在她前方，嚇得在胸口抱拳，趕緊路過。

其他網友留言「阿猴仔在騎車嗎」、「梁靜茹勇氣聽太多」、「上一秒還自以為帥氣，誰知下一秒變飲茶飲恨」、「這種騎車方式很帥，不知道有沒有帥到天堂去」、「倒楣的賓士車主」、「潑猴！不要裝睡了！起來談賠償囉」、「怎麼沒有人跑過去數秒？白車這一擊明顯已經 KO 機車騎士了，還在等什麼」、「可憐的賓士，台灣法律又要被害者賠錢了」、「可能上輩子是神風特攻隊的」。