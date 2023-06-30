「台版柬埔寨案」虐死3人，再以「投資詐騙」行騙300餘人，不法獲利3億9667萬，士林地檢署陸續起訴藍道、茶董等成員，過程中又查出前寧夏所長葉育忻，陸續收受500多萬提供情資，30日依違反貪污治罪條例將葉起訴。

起訴指出，「藍道」杜承哲的同夥去年落網，杜卻另起爐灶，與境外詐欺機房合作，持續以「投資詐騙」技倆行騙國人，並四處蒐集人頭帳戶，成立轉帳水房，購買虛擬貨幣泰達幣再移至境外，製做金流斷點洗錢。

期間前寧夏所長葉育忻陸續收藍道的賄款，包括現金200萬元、價值220萬的賓士，以及價值109萬4000餘元的泰達幣33504顆，總計台幣529餘萬，葉再提供檢警掌握的詐團成員個資、打詐專案行動，另製作不實的士林地院交保單，供藍道向境外詐欺機房使用。

此外藍道聘請的陳姓律師，將業務上知悉的偵查內容洩漏給藍道，讓藍道得以事與成員研究對策、串供，陳並在去年11月詐團成員落網後，成立某建設公司「籌備處」，將24萬7123餘顆泰達幣，迅速轉匯至洟設公司帳戶內，以做為洗錢之用，士檢一併將他起訴。