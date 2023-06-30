OPEL濱江服務中心座落於台北市中山區濱江街215號汽車服務之黃金地段，占地面積超過300坪，鄰近大佳河濱公園、松山機場及國道一號圓山交流道能快速往返市中心，擁有優越的地理位置與便捷的交通優勢。

OPEL台灣總代理歐吉汽車王騰漢董事長表示，歐吉汽車全力拓展經銷通路，延續深耕台灣市場的承諾，除持續導入全新世代新能源車款外，同時積極強化經銷體系網絡，提升在地服務量能與升級優質服務體驗。

OPEL濱江服務中心採地上兩層規畫設計；一樓設置寬敞舒適的車主專屬客休區。另外導入OPEL車主專屬交車室，藉由專屬的獨立空間，讓整個交車過程更加舒適及隱密。服務中心二樓則規畫為引電維修工位及零件倉庫，其中共設有6個工位，包括4部專業級頂高機、診斷智能工作位、電動車輛工作位等配置，並全面採用符合德國原廠規範指定的維修工具設備和輔助機具，為大台北地區的OPEL車主們提供高品質的維修保養服務。