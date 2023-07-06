為擴大幸福巴士共乘服務，鄉長江東成邀公路總局、地方團體與村長共同宣導，盼讓每位鄉民都能夠享受到方便的交通服務。（富里鄉公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮南區鄉鎮地處偏遠，有些山區地形崎嶇，交通不便，在縣府爭取下，公路總局補助實施幸福巴士2.0噗噗共乘服務，其中富里鄉位於全縣最南端，鄉長江東成爭取有效利用共乘服務，將採全預約制，前一天預約、2人以上就可發車，還提供物資、處方箋代領服務，盼能滿足就學、就醫、洽公等日常生活需求。

富里鄉長補選新任鄉長江東成表示，他上任後一直思考如何提升鄉民福利，幸福巴士2.0的擴大是重要一步，擴大後採全預約乘車服務，富里生活圈民眾，不論在地居民、遊客都可使用，乘車時間從原本平日清晨6時到晚間6時，延長為平日清晨6時到晚間9時。

他說，富里鄉幸福巴士2.0噗噗共乘服務，上路已一年多，但因受限車輛、人力、經費皆不足，僅有3輛9人座巴士服務鄉內南側8村，搭乘率並不理想。

所以他向縣府、公路總局爭取經費，擴大服務，營運車輛翻倍增加到6輛，路線也擴及全鄉13個村，考量與鄰近鄉鎮生活圈緊密，甚至還可到玉里鎮市區及卓溪鄉的石平、崙天、古楓部落。

江東成提醒，富里幸福巴士2.0提供多元預約方式，可透過電話、line、村辦公室、文健站、長照單位等預約，平台會協助媒合，當次共乘人數達2人以上，可依約定的時間、地點搭車，服務範圍內一律全票25元、半票13元。

江東成說，鄉公所今天舉辦幸福巴士2.0宣導會議，感謝公路總局和縣長徐榛蔚支持經費，也請村長、社區發展協會、相關單位代表宣導，分送宣傳單張到各家戶，目標要讓每位鄉民都能夠享受到方便的交通服務，未來也會與經營單位羅山社區發展協會緊密合作，滾動式檢討改進。