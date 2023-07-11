花蓮吉安警分局北昌派出所顏姓員警今天駕駛巡邏車，載著謝姓通緝犯返回派出所，途中卻不慎碰撞騎乘機車的81歲陳姓老婦，人當場從車上摔下撞上路邊護欄，經送醫搶救仍傷重不治。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉安警分局北昌派出所顏姓員警今天駕駛巡邏車，載著謝姓通緝犯返回派出所，途中卻不慎碰撞騎乘機車的81歲陳姓老婦，人當場從車上摔下撞上路邊護欄，經送醫搶救仍傷重不治。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉安警分局北昌派出所顏姓員警今天駕駛巡邏車，載著謝姓通緝犯返回派出所，途中卻不慎碰撞騎乘機車的81歲陳姓老婦，且人當場從車上摔下撞上路邊護欄，倒地不起，經送醫搶救仍傷重不治，至於詳細肇因仍待警方釐清。

據了解，北昌派出所28歲顏姓員警今天上午駕駛巡邏車，與另名張姓員警行經太昌地區時，驚見謝姓詐欺通緝犯在對向路上行走，當場轉向將人押解返回派出所偵訊，途中行經無號誌且路幅狹窄的永昌街89巷與明仁三街路口時，不慎擦撞橫向騎機車的陳姓老婦。

據路口監視器畫面顯示，當時兩人均有一定的車速，巡邏車行經路口時疑未放慢速度，老婦接著如同閃電般從橫向路口出現，也未放慢速度，兩車因此撞上，由於撞擊力大，老婦人從機車上飛起，重擊路邊護欄，當場倒地不起。

救護人員趕抵現場陳姓老婦意識不清，但對聲音有反應，且身上無明顯外傷，經初步救援，立即將人送上救護車，送往慈濟醫院急救，但經醫院搶救，仍在下午1點許宣告不治。

吉安警分局立即顏姓員警實施酒測，酒測值為零，陳姓老婦持照正常、酒測值待醫院抽血酒測。

警方表示，巡邏車雖行駛幹道，但雙方行經狹窄無號誌的路口，疑未禮讓及慢行，才導致這場憾事，以依過失致死罪將顏姓員警移送法辦，同時調閱路口監視器，進一步釐清車禍發生的原因。