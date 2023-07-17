花蓮縣中華國小射箭隊獲邀參加美國國際射箭邀請賽，歷經5天緊張賽程，小將們共射下4金、5銀、6銅的佳績，捷報傳回鄉里，令人感到振奮。（中華國小提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣中華國小射箭隊獲邀參加美國國際射箭邀請賽，歷經5天緊張賽程，小將們共射下4金、5銀、6銅的佳績，捷報傳回鄉里，令人感到振奮。（中華國小提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣中華國小射箭隊本月獲邀參加美國國際射箭邀請賽，先前一度因經費不足無法出國圓夢，所幸在各界愛心支持下順利抵達賽事殿堂，歷經5天緊張賽程，小將們不負眾望地射下4金、5銀、6銅的佳績，更包辦3組競賽組別得獎名次，捷報傳回鄉里，令人感到振奮。

中華國小射箭隊是全國錦標賽事常勝軍，今年3月以精湛箭藝連霸全國青年盃射箭錦標賽男子組個人冠軍，更首度拿下女子組個人冠軍，獲射箭協會推薦代表台灣參加本月11日至16日在美國愛荷華州登場的139屆美國國際邀請賽。

出國比賽雖是射箭小將們的夢想，但隊中選手多為單親或原住民家庭，出國經費不易籌措，經校方透過各種管道尋求各界支持，成功募集到出國所需旅費234萬，順利成行前往美國參賽，在5天賽程中拚盡全力與各國好手一較高下，替台灣、花蓮爭光。

校方表示，此次共有8名選手代表台灣出賽，大家抵達美國後身體狀況並未受時差及氣候影響，火力全開命中靶心，首日就射下2金3銀3銅的成績，次日分別奪下男子跟女子對抗賽銅牌，最後在團體賽程成功搶下2金2銀1銅，共榮獲4金5銀6銅面獎牌，更包辦U13男子組個人排名賽前三名，及U15男子組個人排名賽前二名。

特別的是，國際分組團體賽由依各國好手成績與單位拆散分組，希望透過競賽體現運動不分國界的交流文化，中華國小選手雖分散在不同團體，女將們卻帶領各國好手包辦團體女子組前三名的佳績，相當不易，讓教練備感榮耀。

校方感謝一路支持射箭隊的善心人士，讓選手們可以成功圓夢、發光發熱，而小將們在參賽過程中除加強心態調整，自我要求也有極大的進步，未來將持續訓練，努力為國爭光。