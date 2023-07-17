男子騎車環島半圈，體力不繼蹲坐路旁休息，警方馳援。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

新北市40歲王姓男子15日與同事分別騎車展開環島半圈，16日上午回程行經台7甲線時突感到頭暈，只能蹲坐路旁休息。和平警分局員警巡視轄區發現並上前關心，原來王男騎了24小時，沿途僅停留用餐稍作休息，整夜都沒睡覺，警方將他載返所稍作小睡片刻，體力恢復後已繼續上路。

王姓男子與1名同事各騎1輛普通重機，15日上午10時許從新北市新莊住所出發欲環島半圈，南下至台中後行經南投、途經武嶺，再行駛台7甲線至宜蘭返回新莊。

昨天上午10時許，王男行駛至台7甲線48K時感到頭暈，並請同事先行，稍後趕上，但身體卻愈來愈不舒服，已無法繼續騎車，於是停車蹲坐路旁休息。和平警分局勝光派出所副所長張明殷騎機車巡視轄區時，發現王男臉部朝下蹲坐路旁，上前詢問是否需要協助？王男稱不需要幫忙，稍作休息應可恢復。

員警便繼續巡視至思源埡口折返，看到王男仍在原地，即主動提出建議將他載至派出所休息，並提供床位小睡片刻。王男睡醒後感覺體力已恢復，並在所內吃完便飯後繼續旅途。王男頻頻致謝表示，如果沒有遇到員警，在這前不著村、後不著店的山路上，也不知道如何是好。

近年盛行騎機車在24小時內完成環島活動，被稱為「24耐環島」，越來越多人嘗試，和平警分局提醒，從事各項活動應審慎評估自身狀況，長途旅程請適時休息，切勿疲勞駕駛，確保行車安全。