高雄銀行（2836）6日在萬豪酒店舉辦「金國英雄 邁向巔峰」財富管理業務激勵訓練暨動員大會，高銀董事長鄭美玲、總經理徐翠梅、及主管財富管理的副總經理張榮泰等多位高階主管出席，表達重視與肯定，而高雄銀行5、6月份連續2個月財富管理業務收入，創下近6年單月新高，要續邁高峰。

高銀董事長鄭美玲並在大會中感謝第一金人壽與中國人壽2家保險公司，除了全力提供專案配合外，更提供一系列教育訓練課程。

鄭美玲強調，員工為銀行經營最關鍵的資源，加強員工訓練、塑造員工專業能力及形象將是高雄銀行未來的重點執行項目；同時也期許高雄銀行全體員工，能整合銀行資源全力積極拓展財富管理業務，共創「追求卓越 邁向巔峰」的願景。

高銀表示，自112年下半年起，高雄銀行將更致力於豐沛客戶資源的開發，提升客群經營的效率性，特與第一金人壽及中國人壽，進行業務策略聯盟，推出「金國英雄」財管專案，結合2家保險公司穩健創新的經營理念、及深植人心的專業壽險形象，提供高雄銀行客戶最優質的保險商品。

高銀說，高銀將透過多元特色商品，搭配高雄銀行全方位資產管理服務，從客戶視角出發，並提出實際需求解決方案，深化高端客戶、企業主客群關係的維繫。

此外，為了回饋高雄銀行薪資轉帳客戶，也推出薪轉客戶專屬「薪享事成」扣扣樂基金理財專案，並同步舉辦多場次市場投資展望及契機的「客戶說明會」，引導客戶開啟投資體驗，協助客戶達成不同時期的財務目標。

高銀表示，高雄銀行秉持為客戶「守富築夢」的理念，未來更將持續以卓越創新發展做法，積極提供高價值服務，滿足不同客群的金融需求，並實踐「繼續提升經營績效、強化客群滲透經營」為財富管理業務運營的主軸策略。