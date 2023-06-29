康和證券（6016）「好康fun心投」屢獲肯定，榮獲首屆旺旺中時金融服務評鑑大賞「創新平台獎」，以應用創新思維將金融科技運用在服務與行銷，透過數位化、行動整合等技術應用，為客戶打造快速、便捷的一站式金融服務獲致評審團肯定。

康和證券董事長鄭大宇出席領獎並表示，金融證券業必須以數位金融科技來打造全新的金融生態，且以客戶需求導向與體驗為首要出發點，並成為客戶的長期夥伴；「好康fun心投」AI智能之個人化理財平台，其中應用AI大數據分析設計之768智能選股，就是讓投資人輕鬆聰明選股，進而共創價值服務與投資。

根據統計資料顯示，選擇股票投資為主要理財工具的比例有上升之現象，尤其年輕世代增幅更為明顯，年輕小資族群對股市的關注和參與度明顯增加。

「好康fun心投」即是希望讓年輕人能及早參與市場投資，達成理財要趁早的目標，精心打造結合『定期倍數投』、『768智能選』及『好康享優惠』的一站式金融創新平台，讓小資金做更聰明更有效率的投資，並同時解決小資理財族在實務上操作各面向痛點，實現普惠金融、落實公平待客如己之精神。

「好康fun心投」自推出後屢獲獎項肯定，囊括國家品牌玉山獎、卓越雜誌最佳數位金融服務獎、最佳智能理財獎與首屆旺旺中時金融服務評鑑大賞之創新平台獎等。

另外，康和證券擬計畫推出的分戶帳，即是資金管理帳戶，同樣將以「一站式」辦理各種證券投資款項支付，增加投資人交易便利性，也有助於券商掌握客戶金流，避免違約交割風險，且更可提供相關財富管理服務，成為客戶最佳理財夥伴。