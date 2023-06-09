元大證券部分，元大金指出，在國內市場方面將持續穩固核心業務競爭優勢、強化資訊安全防禦，並透過數據分析進行精準行銷，達成分層、分群的精緻化客戶經營。同時，推展具元大特色金融商品，積極發展財富管理業務；海外市場方面持續推動跨境業務整合開發，聚焦在地化經營，並積極拓展集團財富管理業務，元大財富管理（新加坡）有限公司已取得新加坡會計與企業管制局核准設立登記。

元大銀行則將強化與調整收益結構，提升資本使用效率。法金方面，深耕大型集團客戶及潛力產業，並加強外幣放款與優質聯貸案件承作；個金方面加強開發信貸業務。存款吸收策略上則將加強核心存款吸收，提高活存比率，希望透過存款結構及期間調整，控管成本，增加收益。

元大人壽部分，會順應高齡趨勢及利率環境，以「保障暨長年期」及「投資型」商品為雙主軸，持續開發符合退休生活、退休醫療、退休照護需求的保險商品，以符合客戶需求。

元大投信則提升主動基金績效並積極推廣重點基金以擴大市占率。新基金發行將以「穩健成長、固定收益型」為訴求，提供投資人多元解決方案。同時，深耕基金及ETF的定期定額業務、優化數位平台，以協助不同世代客戶掌握理財契機。

元大期貨方面將持續強化核心業務獲利，並全面精進作業流程。同時，擴增期貨交易及結算上手業務機會，串聯台灣、香港、新加坡等地區，建構亞太跨國交易營運模式。

元大金今日股東會通過每股配發現金股利0.8元、股票股利0.15元，合計每股股利0.95元。元大金控去年稅後淨利達214.56億元，每股稅後純益（EPS）為1.72元；今年前5月自結稅後淨利為100.85億元，每股稅後純益（EPS）為0.81元。