法務部調查局澎湖縣調查站組長陳麒元，涉嫌利用職務包庇受刑人私會妻兒，更讓在押毒犯在調查站廁所，先後和妻子及前妻性交，向家屬索賄百萬，最後只拿到1隻iphone 11。事後陳麒元還緊急銷毀偵訊室光碟。橋頭地檢署15日依貪汙罪起訴陳麒元。調查局表示，已召開考績會決議把陳員移送懲戒法院審理，最重可免職。

調查局表示，陳員涉嫌不法案，由橋頭地檢署檢察官指揮廉政署南調組及調查局南機站共同偵辦，並經檢察官偵查終結，依涉犯《貪汙治罪條例》提起公訴。

調查局指出，陳員經橋頭地院裁定羈押後，調查局立即依《公務員懲戒法》規定停止其職務，並經徵詢檢察官同意，迅速對陳員展開行政調查，已於6月12日召開考績會，決議依《公務員懲戒法》規定，報請法務部將陳員送請懲戒法院審理，最重將為免除職務之懲戒處分。

調查局長王俊力對少數同仁不知潔身自愛，藉職務之便違法犯紀，深感痛心與震怒，已要求同仁恪遵辦案規定，保持清白操守，不營私舞弊，如涉貪瀆不法，定嚴予究責，以儆效尤。