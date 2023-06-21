台中5億高中生命案震驚全台，檢警歷經1個多月追查，最後以證據不足，對夏姓代書父子不起訴處分。賴男家屬委託律師許哲維對此解果表示遺憾，他指出，檢方對家屬提出的證據方法沒採納，且在此案中有許多調查不足的地方，無法說服家屬與社會，一定會聲請再議。

許哲維表示，感謝檢方努力查了許多證據，但非常遺憾可惜的是，檢方未採納家屬提出的證據方法，像是有關賴男生前是否被注射氯化鉀的問題，檢方以賴男血液濃度檢驗正常為由認定未被注射藥劑，但人體血液量約3500CC，氯化鉀只要注射5至20CC就可能致死，血液濃度根本測不出來超標的情況。

許哲維說，家屬當初申請以心臟切片或針孔部分切片、皮膚周遭組織切片的方式檢驗，若傷口附近有鉀離子超標情況，就顯示一定跟氯化鉀有關，但未獲檢方採納，檢方單以血液濃度正常認定為施打藥物，值得進一步研究。

「檢警在鑑識上有相當大的瑕疵予疏失！」許哲維強調，這起事件發生在5月4日，但檢警5月5日下午5點才到現場欄杆做生物跡證採驗，期間根本未封鎖現場，且採證結果現場所有指紋、腳痕印都沒留下，就單單留下被害人的指紋，這樣的採證結果如何能說服大眾？社會自有公論。

此外，針對賴男頸部勒痕部分，許哲維實際以消防隊的護頸套頸，他說，自己使用該護頸且拉到最緊，還能一隻手伸進去，無法理解為何賴男用護頸卻導致左側脖子大面積擦傷與瘀傷；另檢方推斷賴男是10樓墜落後先掉落到2樓露臺、之後撞到樹才掉落1樓地面，卻未採驗2樓露臺是否有撞擊痕跡或血液噴濺的生物跡證，此推論似乎有點太快。