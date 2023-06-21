蔡英文總統今（21）日上午出席「112年三軍六校院聯合畢業典禮」時表示，政府會當國軍最堅實的後盾，明年開始，將為國軍調高4％的薪資。在營舍的整建及裝備的改善，政府也會持續來做，給國軍更多的支持和照顧。她期勉大家畢業後能繼續充實自我，通過層層考驗，完成每一項精實的任務；謹記軍人榮耀，穩健、自信地走向未來的每一步，也讓國軍走向穩健、強大的下一步。

總統抵達後，首先頒發畢業證書、授階予學生代表，並頒獎表揚成績優異的畢業生。以下為蔡總統致詞內容全文：

過去3年，因為防疫的關係，我只能透過錄影的方式，給各位畢業生祝福。今天很高興可以來到現場，當面祝福我們三軍六校的同學畢業快樂。

剛剛，我替幾位畢業生代表授予軍階。這枚軍階代表各位準備邁向軍人志業的起點，同時肩負起保家衛國、守護人民的重責大任。

當前，國際情勢複雜且多變。面對威脅和挑戰，我們秉持「冷靜不躁進、理性不挑釁」的原則，持續提升國軍戰力、全力推動國防自主，確保國家的安全。

政府也會當國軍最堅實的後盾。明年開始，我們將會為國軍調高4％的薪資。在營舍的整建及裝備的改善，政府也會持續來做，給各位更多的支持和照顧。

這幾年，我們在國艦國造、國機國造做了很多努力。像是我們已經量產的新式高教機勇鷹號，以及即將在今年下半年下水的國造潛艦原型艦，都是非常具體的成果。

我們也在今年初提出兵力結構調整的方案，來強化全民國防。上個月，有首批的女性後備軍人志願參與教召，這些都是我們落實國防改革的成果。

未來，我希望各位也能參與其中，持續為國防改革注入新血。因為大家都將是國軍重要的幹部，如何將學校的知識與訓練，運用在部隊中，強化部隊的訓練和士氣，達到戰訓整備的目標，也是各位踏出校園後最重要的任務。

面對畢業後的道路，我期許大家，無論身處順逆之境都能勇敢面對，並以國家安全為己任，以官兵福祉為優先。我也會和大家站在一起，共同捍衛國家主權，守護民主自由的價值。

前幾天，我們有兩位優秀的女性戰機飛行員登上英國主流媒體。她們堅強的意志力，還有沉著應變的韌性，讓世界看見我們國軍弟兄姊妹守護國家的決心。

我也期待各位畢業後能繼續充實自我，通過層層考驗，完成每一項精實的任務。未來有一天，能看到更多國軍弟兄姊妹登上國際舞台，或是代表臺灣，與理念相近的夥伴國家進行交流。

在今年的畢業生當中，有12位來自友邦國家的同學。我要感謝駐臺使節，給這些遠渡重洋的學生們關懷和照顧。我也期許各位學成歸國後，除了貢獻所學，也將臺灣的熱情和友善傳遞到友邦國家，讓我們的邦誼更加堅定。

最後，希望各位秉持「國家、責任、榮譽」的信念，勇於嘗試，不要害怕挑戰和失敗。也謹記軍人榮耀，穩健、自信地走向未來的每一步，也讓國軍走向穩健、強大的下一步。大家加油。

包括總統府秘書長林佳龍、副秘書長張惇涵、國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、參謀總長梅家樹、國防大學校長劉志斌、陸軍司令鍾樹明、海軍司令唐華、空軍司令劉任遠等亦出席是項活動。