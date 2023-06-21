台中5億高中生命案，台中地檢署21日做出不起訴處分，曾協助家屬勘驗現場及檢驗遺體的法醫高大成原本不願再對外回應，下午他則PO出死因爭點書面資料，強調該說的都已經說了，「不採信也是他們家的事」。

高大成提出的死因爭點書面包括陳屍處與大樓僅距離3公尺，不符合自殺起跳約4至5公尺的距離；死者頭顱、四肢都沒有明顯骨折，傷勢也與高處墜落的情況不同；死者左側顎下瘀痕、上嘴唇內側破皮出血，疑似生前遭人勒頸及摀住口鼻。

該報告也提出，死者右手臂的不明針孔伴隨有皮下組織出血，疑生前遭人注射不明藥物；其急診室抽血報告的數據顯示應是急速死亡，但解剖只有左側肋骨多處骨折、併胸腹腔出血800CC，非急速死亡表徵，若其胸腹腔也無凝結血塊，則更可能是死後才墜樓。

據了解，高大成早上一度希望公布解剖影帶，並認為目前仍有疑點讓他無法心服口服，但下午他只低調表示「該說的都說了，不採信也是他們家的事，以後怎麼辦要問律師及家屬」。

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