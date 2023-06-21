涉嫌掏空、炒作康友KY遭通緝的前康友製藥負責人黃文烈，日前在泰國落網，調查局、刑事局及移民署與泰國執法機關合作，於今（21）日下午自泰國曼谷押解黃文烈返台，解送台北地院歸案。

調查局表示，黃文烈自2014年至2020年間長期藉由美化、虛構財務報告持向銀行詐貸來發放高額現金股利以吸引市場加碼投資，另於2018年9月間陸續出脫持股，並提供資金透過友人金融帳戶，以多層轉帳、匯款方式將款項存入他人之證券交割帳戶，造成股價活絡表象，炒作康友股票，總計詐得201億餘元，涉嫌違反證券交易法、銀行法。

全案調查局北機站2020年10月8日移送台北地檢署偵辦，但黃男已於2020年7月21日潛逃出境，北檢2020年8月20日發布通緝，並於2021年2月23日偵結起訴黃男，台北地院於2021年12月25日對黃男發布通緝。

泰國移民局接獲調查局通報後，今年5月24日在曼谷逮捕黃男，我駐泰代表處召集調查局駐泰國法務秘書、刑事局駐泰警務秘書、移民署駐泰移民秘書共同成立專案，與泰國移民局密切協調。

另經法務部國際及兩岸法律司、台北地院及台北地檢署共同協處，終由調查局法務秘書及刑事局警務秘書搭乘中華航空班機同機執行押解黃男任務，預計於今天下午3時40分抵達桃園國際機場，北機站接押並當場依法搜索扣押黃員持有100萬元泰銖，解送台北地院歸案。