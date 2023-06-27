民眾黨主席柯文哲說自己是反黑箱，不反服貿，不過卻被挖出來，他過去曾說ECFA沒有賺錢、沒獲利，而且喊的口號也是退回服貿，遭質疑不是只反黑箱而已；對此，新北市長侯有宜表示，「凡走過必留下痕跡」，畫面會說話，柯說過的話都會清楚地留下紀錄。

不過除了議題的攻防外，外界也好奇，侯友宜是否會透過短影音宣傳國政，或是透過社群媒體分享日常？侯友宜表示，不管空戰、陸戰或是其他多元管道，都會清楚地把願景跟政策向民眾報告，讓人們知道自己在這場選戰能為人民做事、做哪些事。

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