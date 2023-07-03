國民黨總統參選人侯友宜3日受訪時喊出九二共識、恢復4個月役期、撤掉NCC、核二核三延役，直球對決民進黨政府政策方針，引發熱議。國民黨台北市議員徐巧芯強調，近日在聯合造勢場，前總統馬英九主動擁抱侯友宜，她觀察到當侯喊出核能是他的選項的時候，馬英九在台下瘋狂拍手，因為他覺得侯終於講出國民黨應該要有的論述。侯友宜不能讓人覺得他像民進黨，就要讓國民黨的支持者認為，我跟你是站在同一邊的。

徐巧芯3日在《新聞大白話》節目表示，侯友宜今天講了很多，包括九二共識、核能議題、NCC的事情，坦白說她們在這幾個月裡面，已經講到不能再講了，哪一個國民黨人出來，沒有建議他說要趕快講？因為套句廣告詞：你終究都要講九二共識的，何不現在早點就講呢？

「其實我們內部講了很多次，可是沒有金老師在，好像講不出來耶！我不知道內部碰到什麼阻力？」徐巧芯提到，在三腳督的狀況下，有38％的人支持九二共識、兩岸和平，支持兩岸恢復經貿文化交流，有沒有30％？拿到30％就有第二名！怎麼可能是第三名？所以要先把國民黨的支持者匯聚起來，不是說拜訪誰就有用，而是在議題設定上，要讓國民黨的支持者認為，我跟你是站在同一邊的，「不要讓人家覺得你像民進黨！」

徐巧芯指出，這次金溥聰來幫忙，很多人好奇說他跟馬英九關係怎麼樣？據了解，過去這幾年很多人都拜託他出來幫忙，他都是拒絕的。拒絕的理由是他認為一日幕僚、終身幕僚，他這輩子就當了馬英九的幕僚，所以他如果隨意去幫別人，沒有得到馬英九同意的話，讓別人曲解了說，好像這是馬英九的意思，會對馬總統造成困擾。所以他過去都是秉持著，不希望讓過去的長官造成困擾的情況下，很多的幫忙是他私下可以給你一點建議，但他不曾站出來。

徐巧芯強調，馬英九很愛黨、很愛中華民國，所以他可能也會很急，想說這些這麼重要的東西，為什麼都沒有講？所以那天她一起站在台上，當侯友宜講出核能是他的選項的時候，自己就第一個找馬總統，看他在幹嘛？「他在底下瘋狂拍手耶！那個畫面很可愛！」所以為什麼他上台主動擁抱侯友宜，那是因為他覺得：終於講出來了！民進黨的能源政策是有問題的！他覺得你終於講出國民黨應該要有的論述，侯才獲得這個愛的抱抱。