國民黨台北市議員、2024立委參選人徐巧芯日前在直播時自爆，接到國民黨2024總統參選人侯友宜選舉辦公室執行長金溥聰的來電，已答應對方將加入團隊，昨（8）日她再度談到此事，透露更多細節。

徐巧芯昨在網路節目《董事長開講》表示，她日前直播時提及接到金溥聰來電，她本來不想加入侯友宜團隊，還講了句「說不的下場有多慘，我自己是知道的」讓很多新聞做很大，但其實那只是玩笑話，「我跟他（金）太熟了，我知道他的狀況」。

「我覺得，我從我自己的角度幫大家說話，去做很多解釋，比我有一個發言人的身分幫助很大！」徐巧芯解釋，她從政經歷已做過馬英九、郝龍斌、洪秀柱及朱立倫4人的發言人，因此早就公開表態過至少100次，她不想再擔任發言人，並爆料朱立倫剛當選主席時也曾找她擔任國民黨的發言人，但她當時也沒答應，「理由不是不想幫國民黨，而是我已經當過這麼多人的發言人，今天又不是要集點，到底要多加幾個，所以當時我就說這不是很適合我。」

主持人吳子嘉聽完後馬上追問，未來入侯友宜團隊是否就是要擔任發言人，「金小刀的要求是什麼？」徐巧芯則說，因為還沒公佈，所以她也還不太清楚細節，但她知道侯團隊希望組建一個大的發言人團隊，納入立委候選人展現團結氣勢，重點不在發言本身，而她雖然不想再當發言人，但這次是黨真的有需求，「我個人立場我還是要表述清楚，但是我個人希望跟團隊對我的要求，我覺得兩件事情可以併呈給大家」。

此外，網友好奇金溥聰過去操盤時，國民黨有龐大的政黨資源，但如今已被民進黨打掉，對於金是否能夠扭轉侯友宜的局勢抱持疑惑；徐巧芯則指出，金雖然是做空戰廣告行銷的，但他其實很省，主要是在議題跟想法上的出手相對精準，與國民黨有無龐大資源不太有關係。