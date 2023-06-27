2024總統大選戰況激烈，但藍營民調上卻暫時呈現落後態勢，引發藍營支持者焦慮。然而新北市長、國民黨總統參選人侯友宜27日早卻拋出震撼彈，稱已延攬國安會前秘書長金溥聰加入競選團隊。對此，前立委郭正亮27日就表示，「這個問題最重要還是牽涉到候選人，這個有牽涉到團隊磨合的問題，決策權力大到什麼程度的問題」，引發討論。

侯友宜27日上午證實，金溥聰了解很多選舉策略跟方式，經過自己親自拜訪請託後，已於2天前加入競選團隊參加重要會議，並給了自己團隊很多指導。侯友宜還提到，未來會繼續拜訪前總統馬英九、黨主席朱立倫及黨內諸大老們，一起擔任榮譽競選主任委員。

郭正亮27日在政論節目《少康上線啦》中表示，「這個問題最重要還是牽涉到候選人，因為金溥聰跟馬英九的信任關係，那金溥聰所有選舉的策略，馬英九是全面配合，所以候選人很重要」，郭正亮也坦言，「當時馬英九相信金溥聰就是我的策略大師，包括行程、跟誰見面、整合什麼力量，還有做什麼樣的行銷策略，馬英九都聽金溥聰的，那侯友宜會嗎？」

郭正亮最後更說，「還有侯友宜的競選團隊以金溥聰的競選風格，跟侯友宜現有的公務團隊，是完全不搭的，不會有內部衝突嗎？」郭正亮也提到，「除非像馬英九這樣，這個有牽涉到團隊磨合的問題，決策權力大到什麼程度的問題，是不是所有細節都介入？侯友宜是不是完全配合？都還要再觀察」。