有親綠政治評論員近日稱，民眾黨主席、2024總統參選人柯文哲的IG影片從原本每支40萬到100萬觀看數，於6月28日起滑落到只剩20萬。不過，已有PTT鄉民突破盲點，直言影片觀看數會累積的，新影片數量不高屬正常，且從最新的數據可以看到，柯文哲6/28在IG上發布的影片，「流量已經超過40萬」！

綠營名嘴溫朗東近日稱，IG是柯文哲官方宣傳最強的一角，影響力比臉書、YouTube都強，並稱柯的IG影片於上月28日起開始崩盤，從原本的40萬到100萬下跌到僅剩20萬，強調這個跡象是部分青年族群對柯文哲從支持轉為觀望。

對於上述說法，有網友在《PTT》八卦版分析，直言邏輯有問題，表示觀看數是會累計上去的，那兩部影片相差一個禮拜，只是時間還沒到而已。其他鄉民也相當認同，紛紛留言「新上的影片觀看次數較低不是很正常嗎」、「側翼開始抹屎了」、「這咖在講什麼東西啊，觀看本來就越新越少」、「那賴清德的點閱呢？」、「賴清德最高才27萬，柯文哲隨便就破20萬」。

PTT網友打臉民進黨陣營說法。（圖翻攝自PTT）

而依《中時新聞網》查證，截至今（3）日早上9點30分，從柯文哲IG來看最近一周的影片流量，時間由遠到近分別為「端午快問快答」73.4萬、「台南安平老街介紹」42.4萬、「郭台銘併購民眾黨」60.1萬、「陳炳臣創作個展」23.8萬、而6月28日發布的「新手寵物美容師」目前已達到43.8萬。由此可見，柯文哲最新影片還是落在40萬到100萬的區間，並沒有出現崩盤，而流量高低主要與題材內容關聯較大。