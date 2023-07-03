2024總統大選白熱化，其中民進黨總統參選人兼黨主席賴清德的支持度雖暫時領先，但綠營也擔心其年輕票源流失問題。實踐大學教授江岷欽昨爆料，他身邊一些深綠的年輕人對民進黨政府很失望，甚至譏諷民進黨有「黑金、詐騙、性騷擾」等三寶。

賴清德目前在歷次民調中堪稱選情穩定，多數位居第一，但其年輕票遠不如民眾黨參選人柯文哲，也是不爭事實，這令民進黨內部頗為憂心，近來連連推出短影片、IG等社群攻勢企圖爭取年輕人眼球，但效果至今似乎不明顯。

江岷欽昨在政論節目《TVBS戰情室》更透露，他身邊一些學生、或是已進入社會的深綠年輕人，都對民進黨感到失望，因為他們投給民進黨、讓民進黨取得政權，但卻爆發了黑金、疫苗等爭議。江岷欽還提到，這些年輕人甚至嘲笑，民進黨有三寶，分別是：黑金、詐騙、性騷擾，並且斷言，分裂投票的情況必然會發生，因為年輕人的想法不會被意識形態所綑綁。