藍營假日連兩場造勢營造大團結，也象徵整合之路啟動，不過仍有些許雜音，包含鴻海創辦人郭台銘，黨提名侯以後，郭雖表態將信守承諾，全力支持，但私下動作頻頻，對此侯友宜3日也公開跟郭喊話，「相信郭董跟我一樣，都是拜關公，重情重義也重承諾。」

郭台銘在中常會正式提名侯友宜後，在臉書表達支持侯參選總統，並指侯市長是國民黨內最穩固的民意礎石，由他承擔更大的責任是理所當然，也是國民黨內最好的人選。

然近期郭台銘動作頻頻，甚至傳出要串連中常委再拚總統大位，對此侯友宜表示，郭台銘昨推出教育政策，相信每一個對教育關心的人都需要長遠的規畫，關心教育是好的事情，侯強調，2024對中華民國非常重要，一定會團結在中華民國的旗幟下一起面對，「我相信郭董跟我都一樣，都是拜關公，重情、重義、重承諾。」

至於未來是否還會跟前高雄市長韓國瑜同台，侯友宜表示，只要有機會都會跟韓市長在一起。