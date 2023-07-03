漢子禿子合體！羅智強揭韓國瑜私下3暖舉 喊話：總統參選人該學

2024總統大選藍綠白三腳督競爭，新北市長、國民黨參選人侯友宜力拚民意排名靠前，但目前藍營基本盤似尚未完全歸隊。藍營戰將羅智強今(3日)在臉書分享，他去年曾想選桃園市長，後來禮讓給張善政，心情曾十分激盪，第一個對他釋出溫暖的就是前高雄市長韓國瑜。他爭取立委黨內初選時，韓也大方跟他合照並分享。因倡議「某件事情」被砲轟時，也是韓首先留言打氣，這種雪中送炭的感覺，想選總統的人可以學學。

「提醒所有想要參選總統的人，我覺得可以學學韓國瑜做人處事的方式！」羅智強在影片中提到，他去年選桃園市長，最後成全張善政，雖然有人說他顧全大局，但其實那時候心情蠻受激盪的，「你知道第一個來找我的，給我釋出溫暖的是誰？是韓國瑜！」而且他特別說「來智強，我請你跟你的團隊吃飯」，一般都是只找自己，但韓國瑜會多想一步說，團隊非常辛苦，所以一起來，我請你跟你的團隊吃飯，「這就是用心！」

羅智強指出，第二次就是他在立委初選，黨內黨外砲火很猛烈，那時候其實非常需要人幫忙加持，尤其是重量級意見領袖，就像韓國瑜這些，很多人他都拜訪了，但是他面子比較薄，沒有直接開口請人家支持他，連要求拍照都覺得不好意思，拜訪完就走了。直到他拜訪韓國瑜的時候，進辦公室他就講：來來來先拍照，照完相發出去，然後就說韓國瑜請羅智強團隊吃飯，還說「你照相就發臉書，說我支持你！」

「我什麼話都沒講，他讀到我的心，他知道我會需要人家幫助！」羅智強強調，最近一次大家也知道，就兩個禮拜前，他因為倡議「某件事情」，被砲火四射打到皮開肉綻，有些朋友看到都會閃躲一下，因為那時候就真的是眾矢之的，坦白講那時候壓力很大。可是韓國瑜即便是槍林彈雨，也來留言幫他加油打氣，「你知道那我當場感覺什麼叫雪中送炭，這就是雪中送炭！」

羅智強表示，在這個漫天風雪當中，踰踰獨行的時候，自己已經在路邊快要凍死的時候，你送上一盆炭火給我，人能夠不感動嗎？當滿天箭雨飛過來射你的時候，你突然東張西望，看到一面小小盾牌飛過來說：盾牌接住，讓你擋一下箭！

「唉人心是肉做的嘛！當你需要的時候，很多人就更願意站出來幫助你嘛！」羅智強直言，所有想要參選總統的人，可以學學韓國瑜做人處事的方式。