台北市大同區「Routine Fitness｜RF健身房」20日傳出惡意倒閉，台北市截至21日下午5時已收到45件民眾消費申訴案，比起20日增加29件。北市消保官表示，將請業者到府說明，釐清退費及處理機制，以維護消費者權益。

有網友透過社群平台Dcard發文稱Routine Fitness｜RF健身房惡意倒閉，明明19日才接到業務電話詢問是否續約，沒想到20日就停止營業，並透露自己簽1年約，每月信用卡自動被扣款的會費約1500元，聯繫銀行後，卻因銀行是與商家簽約，無法申請止付。

根據Routine Fitness｜RF健身房門口貼出結束營業公告，業者稱因新冠疫情長期影響，遺憾宣布健身房20日起停止營業。

台北市消費者保護官室隨即收到16件民眾申訴，20日下午會同體育局前往稽查，現場鐵門卻已拉下無人員在場，經電話聯繫王姓負責人，仍未獲回應，截至21日下午5時，民眾申訴案已來到45件。

主任消保官楊麗萍表示，體育局將透過業者登記資料持續聯繫，期盼2周內讓業者到市府說明退款機制，也提醒消費者，若採取信用卡支付健身房費用，可洽詢發卡銀行申請信用卡爭議帳款，取得退款及停止繼續支付費用。