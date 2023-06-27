女星大牙（周宜霈）今（27日）在社群平台爆料自己也曾遭到性騷，「如果事件重來，我會鼓起勇氣穿著浴袍衝去拿手機錄下他的影像，甚至在房間大喊救命」大牙也透露，之所以會忍11年不敢翻臉，是因為對方曾在黑澀會時期冷凍過她，「他有的是方法能讓我馬上沒有工作」。

大牙稍早發文指控，2012年遭黑人陳建州性騷，她表示，當年的老闆陳建州先是不斷示意要進她房間「鬆一下」，還說「那我們快一點」、「妳很正」等言語騷擾，之後還以要討論事情為由進到大牙房間，怎料對方竟開始手來腳來，還從身後環抱她，要求發生關係，當她端出范瑋琪希望能阻止黑人，黑人卻說：「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」讓她當場傻眼。

然而，她在文中提到，自己之所以會站出來，是因為這波Me too願意站出來的人們給了她勇氣「我佩服妳(你)們的不畏懼，讓大家認真看待性騷擾，我才不至摔死」更透露，自己曾在《我愛黑澀會》時期曾被對方冷凍過，因此讓大牙不敢翻臉「知道他有的是方法能讓我馬上沒有工作，我要想辦法全身而退…曾被他下令冷凍失去工作過，真的會怕」但若是再不說出來「11年前那個晚上永遠是我不時會想起的惡夢」。

最後，她向大家喊話「希望女性在職場上要懂得保護自己，無論是老闆主管或是同儕，不適當的玩笑要懂得適可而止，面對不要臉但手上握有權威的人，要有勇氣反抗，而不是跟我一樣為了那一口飯，忍氣吞聲，一忍就是十幾年」，也表示，自己若可以早些勇敢公布對方的惡行，就不會背負忘恩負義的臭名離開經紀公司，「希望今天過後，想起這個人只剩厭惡，而不再恐懼」。

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