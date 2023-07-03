女星伊能靜是演藝圈的美魔女代表，出道多年依舊保養得宜，在鏡頭前自信露出笑顏的她，備受不少粉絲喜愛。雖然近年來她將事業重心轉往大陸發展，仍偶爾回台探望家人，昨(2)日更在微博上曬出在台北東區漫步的畫面，讓網友看了忍不住驚嘆她的「凍齡美貌」。

伊能靜平時用心經營社群，時常在其中曬出自己的生活點滴與網友分享。昨日她便更新一則在台北街頭漫步的影片。只見相關畫面中，她頭戴一頂鴨舌帽，身穿休閒服飾，一邊在台北街頭漫步，一邊用字句介紹起家鄉。其中，伊能靜更介紹喜愛的小吃，除了讓肉圓、甜不辣、蚵仔煎、滷味等美食以特寫的方式呈現，更指出：「到台北當然就要吃小吃啦，肉圓、甜不辣都是我的最愛，減肥什麼的暫時先放一邊吧。」

伊能靜更在影片中笑稱：「這世界除了筷子，什麼都可以放下。」並向網友們表示自律在台北真的做不到，而自己只要一回台北就會變胖。此外，吃飽喝足後，伊能靜也在家中，拍攝自己在鏡子前進行皮膚保養的畫面，讓她的「凍齡美膚」在鏡頭前完整呈現，讓不少粉絲看的相當開心。

影片PO出後，頓時吸引不少粉絲們前來朝聖，除了被伊能靜介紹的美食饞的流下口水外，更有網友將目光焦點放在她保養有方的臉蛋上，紛紛留言：「媽呀！走在街頭誰相信她五十幾歲」、「看起來就像是二十幾歲一樣，身材超好」、「溫柔的小姐姐，把生活過成甜，真的好喜歡你的文字。」