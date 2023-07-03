眼見眾多#Me Too受害人透過社群媒體為自己說話，不少專家憂心地說，「其實在社群媒體上發聲，對PTSD患者來說是相當危險的！」在社群媒體掌握發言權，看似可扭轉不對等局面，但也可能引來更大傷害，「社群媒體不是安全環境，猶如雙面刃，#Me Too受害者要先思考一下自己想獲得什麼，以免遭受二度傷害。」

5月31日，民進黨前黨工在社群媒體揭露遭到職場性騷擾，因而開啟這波台灣#Me Too運動，之後接二連三爆發的#Me Too事件，受害者也全都選擇在社群媒體上發聲。諮商心理師黃宜靜說，說出自己的主觀感受與經驗，的確是治療PTSD的第一步，但也是相當困難的一步，需要在一個具有安全感的環境，而且一旁還需要有專家引導、調節情緒，而社群媒體發言之後，首先你不知道別人如何解讀，當事人也沒辦法立即反應或解釋，「這樣能不能達到撫平傷口的效果？我不能確定，但的確有可能讓事情變得更糟糕。」

「願意說出來，對PTSD患者來說都是好的，這些有創傷的受害者可能一直心裡都過不去，當看到別人勇敢為自己發聲時，才鼓起勇氣吐露實情。」但不是講出來而已，黃宜靜說，必須要有專家從旁引導當事人整理情緒、檢視傷害，也不能滿滿都是負面言語，要幫助受害者感受到社會支持，同時也要有個人控制，就是在這個世界裡面他必須有一些可以掌握跟控制的部分。「而這正是社群媒體最缺乏的部分，因為難以控制。」

以耀樂跳出來控訴炎亞綸為例，除了在開記者會時，遭到炎亞綸強入記者會道歉，造成二次傷害之外，之後也陸續爆出耀樂許多負面新聞，進一步造成三次、四次傷害。黃宜靜說，利用社群幫助自己發聲，有些人效果不錯、但也可能更糟，還是要回歸到「先理解自己透過社群發聲，你想要獲得什麼？」釐清自己的思緒再決定怎麼做。

PTSD若狀況嚴重，建議定期諮商調節情緒，同時要尋求建立安全感的方式，例如穩定的環境或照顧者。（圖／桃園市衛生局提供）

黃宜靜認為，安全感是PTSD治療時最重要的關鍵，但臉書等社群媒體很難提供。「我曾照顧過一個遭到家暴的小男孩，有一天他來諮商中心時，因為一些小事情在門口大哭，我跟他大約還有5步的距離，我跟他說『我會前進一小步』，他立刻就後退一步，後來他情緒穩定之後，我問他『剛剛你為什麼後退？』他回答『我怕你會打我』」

黃宜靜說，這就是PTSD的內隱記憶，雖然她與小男孩認識，但當孩子感受壓力時，還是會擔心再次遭受傷害，而兒童、青少年罹患PTSD後的狀況又會更嚴重，主要是因為帶給孩子們創傷的人大多是照顧者，他們心裡會充滿糾結，因為「雖然他傷害我，但我必須依賴他」。上述的小男孩除了需要繼續諮商整理情緒、傷口，更重要的是需要一個好的照顧者、穩定的環境，讓小男孩覺得有安全感，才能逐漸走出傷痛。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

更多 CTWANT 報導