全國矚目的台中5億高中生命案，賴男與夏男登記同婚後2小時墜樓身亡，家屬控告謀財害命。檢警調查，賴男為平復喪父之痛及逃避來自原生家庭巨大壓力，同意與無結婚真意、藉機謀取房產的夏男結婚，賴在兩人辦理同性結婚登記後，自夏家10樓墜樓身亡。台中地檢署偵結今天以夏男涉犯偽造文書罪起訴，殺人罪部分則不起訴。

台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝表示，經檢察官等辦案團隊即鑑定機關縝密蒐證，逐一分析、檢視及相互核對證人的供述、通聯記錄、通訊軟體對話、數位鑑定、社區磁扣刷卡紀錄及相關監視影像等證據資料，均無從認定夏家父子涉有殺人罪嫌，在殺人部分予以不起訴處分。

5億高中生案，檢方偵結，認定賴為喪父及原生家庭壓力同意結婚。（陳淑芬攝）

此外，夏男在無結婚真意夏，與賴男辦理同性結婚登記，僅有形式審查權的公務員做不實事項，登記在公文書，並據以換發新國民身分證，損害戶政機關管理結婚登記的正確性，夏男依涉犯偽造文書罪之使公務員登載不實罪嫌起訴。

起訴書指出，賴男生父在今年1月5日將名下10筆土地贈與18歲賴男，由擔任代書的夏父及夏男擔任契約見證人，25歲夏男因而與賴男認識，賴父在4月6日在住處浴室跌倒送醫，賴父住院期間均未清醒。

賴男埋怨母親未照顧好生父，又恐生父元配曾女及子女來爭奪他名下的不動產所有權狀，在4月8日將名下所有30筆不動產所有權狀交給夏父帶回住處，放置在保險箱中保管。

賴父在4月23日死亡，賴男在4月28日連絡夏父，要求取回土地權狀，要自己保管。夏父當天將所有權狀帶到賴男住處交還，賴男因擔心無法妥善保管又將權狀交給夏父攜回保管。

賴父告別式在5月3日舉行，因發生曾女阻止賴父牌位進入住處供奉，導致賴男對日後處境感到惶恐、困惑。

夏男藉機謀取賴男房產，在5月4日上午6時許打好兩人結婚書約，騎機車到賴家，以討論財產的理財規劃為由，邀賴男外出商談。

兩人騎機車到中清路麥當勞用餐聊天，賴男向夏男抒發喪父悲痛及母親遭曾女及子女逼迫，恐怕自己無力保護生父留下來遺產，及無助的心情。

夏男即乘機向賴男說，他父親在北區旱溪西路1棟大樓10樓有房子，父親曾說，兄弟兩人誰先結婚，房子就給誰。夏男並建議，兩人可以結婚後，搬進同住。

賴男為求平復喪父之痛及來自原生家庭的巨大壓力，同意與無結婚真意的夏男辦理同性結婚登記。兩人在當天上午8時8分在星巴克店外座位區簽立結婚書約，但找不到人當結婚證人而作罷。

夏男在8時19分騎機車載賴男回旱溪西路的房子，在保潔室遇到潘姓保潔人員，請託擔任結婚證人被拒，兩人在8時44分搭電梯上樓後，再沿10樓安全梯步行下樓。

夏男在上午9時5分騎機車載賴男離開，到北屯區敦富路1家超商前，夏男隨機搭訕客人范男，並未明確告知夏、賴兩人要結婚登記，范誤以為夏與其他同性對象要結婚登記，不被家人祝福，出於善意答應夏男請求，載結婚書約簽名當證人。

賴、夏兩人在上午9時21分到台中市北屯區戶政事務所，夏男隨機找到1人出於善意願意當證人，但夏男並未明確告知是夏、賴兩人要結婚，即簽名當證人。

上午10時2分兩人完成結婚登記後，共騎機車回到旱溪西路住處，賴男在上午11時2分自10樓陽台墜落社區大樓大門口草坪上，經大樓管理員發現通報警消處理，賴男送醫傷重不治。

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！

★自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。