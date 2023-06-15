在「ETF商品多元化發展」部分，張子敏指出，證期局會持續瞭解國外ETF發展趨勢，研議開放更多元的國內ETF種類，例如今年將開放上櫃ETF同時採新台幣及外幣掛牌交易。

在「加強投資人益保障」部分，今年初已要求業者加快ETF收益分配的發放時間，要求ETF收益分配時間應不遲於除息基準日起算15個營業日，與原平均時間相較可縮短5個營業日。另外刻正規劃ETF收益分配採電子化通知方式，期以縮短收益分配作業時間並提高通知作業效率。

「強化ETF資訊透明度」部分，考量ETF發展種類越來越多元，追蹤之標的指數編制規則益趨複雜，金管會將持續要求業者增加資訊揭露項目與內容，並請投信投顧公會、證券周邊單位及業者加強各種類ETF之產品特性與投資風險說明，以及投資人教育宣導推廣。

張子敏指出，自2003年6月30首檔ETF掛牌迄今，截至今年5月底，我國已有221檔ETF，規模達新台幣2.89兆元。過去二十年來，金管會持續蒐集瞭解國外ETF發展情況及制度規範，陸續開放各類型之ETF商品，包括產業型ETF、主題型ETF、投資國外股票債券之國外投資ETF、期貨信託ETF、槓桿型及反向型ETF等等。

台灣ETF市場在每一成長階段都必須面對新的挑戰，從最初的意見溝通，計畫草擬到最後政策的執行，整個過程亦有賴各方業界的鼎力相助及證券周邊單位的支持。

隨著ETF檔數模日益增長、投資人數持續增加，金管會近年來已發布各項ETF資訊揭露強化措施，新增要求業者應公告之事項，包括:ETF分配收益項目中之股息占比資訊、ETF追蹤之標的指數生重大變化等重大事項、ETF績效與標的指數表現之追蹤差異有重大差異、ETF成分證券檔數或期貨交易部位曝險比率與所追蹤標的指數編製成分證券檔數或曝險比率有重大差異等等。