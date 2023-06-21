證交所股東會通過股利4元 其中現金2.7元 16:342023/06/21 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 證交所今（21）日召開股東會，通過擬將配發4元股利，其中，2.7元發放現金股利、1.3元股票股利。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中聯資源召開股東會 通過配發現金股利2.5元 台南企業股東常會通過分派現金股利1元 士電21日股東會通過每股配發現金股利2元及全面改選董事 #證交所股東會 #現金 #證交所 #日召開股東會 #擬將 也許您會感興趣 推薦閱讀 輔信推動小金雞IPO 股東會通過暄達醫學釋股案 16:342023/06/21 財經 燁輝股東會 通過配發每股0.3元現金股利 15:132023/06/21 財經 東泥董事改選 前高雄市議長家族首度取得1席 16:262023/06/21 財經 中宇環保配發現金股利3元 陳震江續任董座 14:432023/06/21 財經 中福遲不交重編財報「剩三周期限」 2萬股東憂：下市危機未解 15:372023/06/21 社會 都蘭文創園區未符期待 東河農會：免費服務累積營運經驗 16:032023/06/21 生活 協易機股東會通過每股配現金股利0.32元 股息配發率高達177.78％ 11:372023/06/21 財經 《日股》日經開低走高 軟銀漲3.68%最給力 15:392023/06/21 財經 華友聯通過配發現金5.15元，今年靠業外收益挹注營收 11:582023/06/21 財經 《百貨股》遠百甩連2年負成長 每股配1.1元現金股利 11:082023/06/21 財經 台灣櫻花股東會通過配息3.7元創新高 今年營運有望持續成長 12:462023/06/21 財經 尤伯祥爭議大！被控教唆偽證稱「仍會做相同選擇」 綠委：很遺憾 09:512023/06/21 政治 《半導體》外資3佐證肯定創意長線競爭力 惟示警股價過熱 10:082023/06/21 財經 《金融》集保結算所董座 林丙輝將出任 11:482023/06/21 財經 日盛投信：選股不選市 基本面轉強股吸睛 16:532023/06/21 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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