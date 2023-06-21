李嘉祥指出，第一銀行今年設定的主軸是「穩健開創，永續第e」，四大策略指引首先是維護資產品質，且這將是今年金融業的決戰點，再來則依序是達成獲利目標、提升資本三率，以及業務穩健成長，並設定4至6％的營運成長目標。

而美國聯準會（Fed）及中央銀行皆同步暫緩升息循環，李嘉祥表示，未來資金運用及操作也將以穩健為原則，並逐步增持優質債券，來賺取穩定的收益。

「我認為經濟成長率『保二』還是有機會！」李嘉祥說，雖然台灣出口受到大環境影響，產生衰退走勢，但過去幾年政府推出很多措施，包括鼓勵台商回台投資、獎勵振興方案、紓困專案等，尤其普發現金將刺激買氣，且下半年進入歐美消費旺季，皆有助台灣整體經濟表現。

海外布局方面，李嘉祥表示，將於下半年啟動新南向國家據點設立評估，而子行美國第一銀行則規劃在南加州安大略市設立放款辦公室（Loan Production Office, LPO），以提供零售性金融服務為主。

此外，李嘉祥表示，第一銀行薪資福利待遇的水準，在金融同業中算是領導族群，經統計2022年底，年薪破百萬的行員超過六成。第一銀行已在2022年辦理全面性加薪4％，再加上升等、晉級調薪後，2022年整體平均調薪幅度約6.5％，未來會適時檢討員工福利，致力維持在同業間具有競爭力的薪資水準。

針對房市議題，李嘉祥分析，過去低利率的環境現在已經不存在，加上平均地權條例各種子法將於7月1日上路，房市投資客應該會逐步絕跡，房市將以自住客為主，這也呼應第一銀行持續以自住客群為首要目標的房貸策略。