總理李強在大陸東部城市天津所舉行的國際會議上，發表以上講話，不過，李強並沒有透露4到6月這1季的成長數據，僅表示漲幅將高於今年第1季的4.5%。

美聯社指出，在對旅行以及商業活動的嚴格抗疫規定大幅鬆綁後，這個全球第2大經濟體，從去年GDP僅有疲弱的3%當中逐漸復甦。但反彈力道似乎有減弱跡象，例如5月消費者信心以及工廠作業均下滑，青年失業率也創歷史新高。

在夏季達沃斯論壇開幕儀式中致詞的李強表示，預計第2季將比第1季要快，可望將實現今年初所訂確的5%左右經濟成長。美聯社指出，民間企業曾預估中國大陸今年GDP至少有5%，但看到大陸5月經濟數據欠佳，部分已下修預估值。

美聯社認為，習近平政府似乎避免實施大規模景氣刺激計畫，防止債務再次升高，不過已傷害到一些經濟表現，像是5月份零售銷售，從4月18.4%降至12.7%。同時，在歐美升息壓抑通膨，進而造成需求未見起色下，大陸工廠產出成長減少，5月出口也較去年同期下滑。