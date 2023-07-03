標普全球編製的經理人採購指數(PMI)在六月來到57.8，略低於五月的58.7，也稍低於預期的58.0。

該讀數已經連續兩年處於擴張範圍(高於50榮枯線)。

標普全球市場情報經濟副主管Pollyanna De Lima說，六月的PMI讀數再次顯示，無論是國內市場或國際市場，印度製造的產品需求都十分強勁。正面的客戶興趣，持續支撐著製造業，推動產出、就業、購買品質的成長。

儘管次指數的擴張較五月有所放緩，但受到國內外市場需求帶動，新訂單和產出指數都有明顯擴張。

潛在的需求也刺激企業信心，對未來商業活動的樂觀情緒，升至今年以來最高水準。

這也促使企業連續三個月增加人手，儘管就業至數的擴張速度稍微放緩。

六月勞動力和部分原物料價格上漲，導致投入成本上升。

企業也將費用轉嫁給客戶，產出價格處於近13個月新高。

De Lima說，產出費用在最近的增加，顯示企業有能力將較高的成本轉嫁給客戶，同時又能保持競爭優勢。

印度的通膨率正處於讓印度央行(RBI)感到安全的2%至6%區間，但是印度央行也已經為未來的升息預留空間。

自2022年5月以來，印度央行已經升息250基點(2.5個百分點)，但今年4月以來，利率始終維持在6.50%。央行也預期，到明年之前，利率都不會有所變動。