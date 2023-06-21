台灣演藝圈燒起「MeToo」運動，從許傑輝、黃子佼、宥勝和NONO等男星都認罪，在道歉後都宣布退出演藝圈。其實韓國娛樂圈早在2018年就爆出多位男星涉嫌性騷和性侵，有過半都認罪並淡出演藝圈；其中演出韓版《步步驚心》男星趙敏基騷擾女學生，受不了輿論壓力選擇輕生，最受到全民譁然。
韓國2018年受到好萊塢發起的「#Me too我也是」運動影響，沒想到接連傳出多位男性知名演員、編劇、導演和歌手，性騷擾和性侵得逞案例，包括已逝導演金基德、演員曹在顯、《與神同行2》演員吳達庶、新生代演員李曙原和《步步驚心》已逝演員趙敏基，也幾乎在認罪後消失演藝圈。
而其中最令韓國民眾震撼的是，趙敏基被爆出在大學任教期間，性騷擾女學生，第一時間沒有認罪，可隨後越來越多女學生出面指控，他才公開道歉；豈料，趙敏基沒過幾日後在家上吊輕生，據悉，他曾拜託媒體與公司發道歉聲明，都遭到拒絕還被解約，才會絕望地離開人世。
在趙敏基逝世後，韓媒《Dispatch》才公開他的手寫道歉信；最淒涼的是，趙敏基的葬禮上，演藝圈沒有任何人到場送他最後一程，只有家屬在場，心酸場面令人不勝唏噓。
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