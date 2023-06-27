吳姓男大生前年與一名13歲的女網友交往，2人發生性行為，少女父親得知後大怒，到警局提告，一審及二審考量吳男坦承犯行，依對於未滿14歲之女子為性交罪判刑1年8月，緩刑4年，提供60小時之義務勞務，及接受法治教育課程4場次，檢不服提上訴，遭最高法院駁回確定。

吳姓男子在2021年8、9月間透過臉書結識13歲的少女，並交往成為男女朋友，但他明知少女當時是未滿14歲之女子，同年他在汽車旅館內與少女嘿咻，少女的父親得知後，報警提告，吳男遭檢方起訴。

新竹地方法院一審，考量吳男坦承全部犯行，願意認錯、面對司法責任，及一再表示願意賠償被害人、及少女父母損失，更積極向少女父親表示歉意，判刑1年8月，緩刑4年，檢方認為判太輕提上訴，但台灣高等法院二審認為吳男沒有違反少女意願，量刑並無不妥，維持一審刑度，檢上訴，最高法院駁回定讞。

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